Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности покупать у Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа в год.

"В прошлом году удалось добиться прорывных договоренностей по реализации совместных проектов в данной сфере. Наши компании QazaqGaz и "Туркменгаз" подписали контракты по импорту туркменского газа. Я выражаю признательность президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до 1,5 миллиардов кубометров в год", - сказал Токаев в субботу на переговорах с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

По словам Токаева, Казахстан также готов участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана и развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии.

"С учетом интересов обеих сторон правительствам поручено проработать и эти направления", - отметил он.

Бердымухамедов находится в Астане с государственным визитом.