В Баку отвергли версию Еревана о гибели свыше 400 азербайджанских военных в боях на границе в сентябре

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в субботу отвергли утверждения армянской стороны о гибели более 400 азербайджанских военнослужащих в ходе сентябрьских боестолкновений на границе двух государств.

Спикер внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева отметила, что при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил (ВС) Армении 12-14 сентября 2022 года погибли 80 азербайджанских военнослужащих.

«Министерство обороны Азербайджана в отличие от министерства обороны Армении предоставила информацию о наших военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений, опубликовав поименный список погибших, и этот список размещен на сайте министерства обороны Азербайджана», - заявила она.

«Еще раз хотим подчеркнуть, что в отличие от Армении представленные азербайджанской стороной данные о потерях не могут вызывать сомнений», - добавила Абдуллаева.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения на границе прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов