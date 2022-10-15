В Баку отвергли версию Еревана о гибели свыше 400 азербайджанских военных в боях на границе в сентябре

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана в субботу отвергли утверждения армянской стороны о гибели более 400 азербайджанских военнослужащих в ходе сентябрьских боестолкновений на границе двух государств.
Спикер внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева отметила, что при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил (ВС) Армении 12-14 сентября 2022 года погибли 80 азербайджанских военнослужащих.
«Министерство обороны Азербайджана в отличие от министерства обороны Армении предоставила информацию о наших военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений, опубликовав поименный список погибших, и этот список размещен на сайте министерства обороны Азербайджана», - заявила она.
«Еще раз хотим подчеркнуть, что в отличие от Армении представленные азербайджанской стороной данные о потерях не могут вызывать сомнений», - добавила Абдуллаева.
На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения на границе прекратились вечером 14 сентября.
Р.Керимов
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