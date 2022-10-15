Ереван предложил Баку провести 31 октября встречу пограничных комиссий в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предложении Еревана Баку провести 31 октября в Брюсселе встречу комиссий по делимитации и безопасности азербайджано-армянской границы. «Армения предложила Азербайджану провести 31 октября в Брюсселе встречу комиссий по делимитации и безопасности границы», - написал он в субботу в твиттере. Р.Керимов

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