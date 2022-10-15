Летевший в Баку самолет AZAL вернулся в Стамбул из-за трещины в стекле

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший по маршруту Стамбул-Баку, в субботу вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле, сообщили в пресс-службе AZAL.

«Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс J2-076 по маршруту Стамбул-Баку, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам (из-за трещины в лобовом стекле)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 14:50 по бакинскому времени.

За пассажирами этого рейса из Баку отправят другой самолет, добавили в AZAL.

Р.Керимов