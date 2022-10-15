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Происшествия 15.10.2022 16:50

Летевший в Баку самолет AZAL вернулся в Стамбул из-за трещины в стекле

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший по маршруту Стамбул-Баку, в субботу вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле, сообщили в пресс-службе AZAL.

«Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс J2-076 по маршруту Стамбул-Баку, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам (из-за трещины в лобовом стекле)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 14:50 по бакинскому времени.

За пассажирами этого рейса из Баку отправят другой самолет, добавили в AZAL.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ИНЦИДЕНТ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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