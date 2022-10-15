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СНГ 15.10.2022 17:15

Российские корабли завершили учения в Японском море

Российские боевые корабли вернулись на базу после выполнения учебно-боевых задач в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в субботу.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вернулся в пункт базирования после выполнения учебно-боевых задач в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи провели комплексные тренировки с артиллерийской стрельбой по морским и воздушным мишеням, отработали алгоритм действий при применении других комплексов вооружения кораблей.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач в составе совместного отряда экипажи отработали различные тактические задачи, в том числе провели поиск подводной лодки условного противника", - сообщили в пресс-службе флота.

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Тэги: РОССИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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