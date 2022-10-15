Жители юга Кыргызстана вышли на митинг против передачи водохранилища Узбекистану

Около 300 человек в субботу вышли на митинг на юге Кыргызстана с требованием не передавать Кемпир-Абадское (Андижанское) водохранилище Узбекистану.
"В митинге приняли участие около 300 человек. Общественный порядок на месте проведения курултая (собрание) под контролем милиции. Люди развернули несколько юрт в Узгенском районе у водохранилища Кемпир-Абад", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Ошской области.
По данным пресс-службы, демонстранты потребовали от властей не ратифицировать проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном, предусматривающее передачу соседней стране Кемпир-Абадского водохранилища.
10 октября комитет парламента Кыргызстана по международным делам, обороне, безопасности и миграции поддержал проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. Члены комитета одобрили проект соглашения, по которому земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров перешла Узбекистану, Кыргызстан получает 19 699 гектаров.
Председатель госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан будут совместно управлять Кемпир-Абадским водохранилищем.
9 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что на 99% вопрос о спорных участках с Узбекистаном решен в пользу Кыргызстана.
В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии границы, ее общая протяженность составляет 1378 км. Оставшиеся 15% спорных участков периодически становятся зоной конфликтов между жителями приграничных районов.
25 марта 2021 года в Ташкенте состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации границы. По его итогам был подписан протокол, согласно которому все вопросы по спорным участкам границы были урегулированы, в том числе, путем обмена территориями.
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