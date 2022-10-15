В ООН выразили надежду на продление и расширение стамбульской зерновой сделки

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулла выразил надежду, что сделку удастся расширить, а срок ее действия - продлить.

"Судя по сигналам, которые я получаю, соглашение не только будет продлено, но и, возможно, - расширено", - цитирует Абдуллу в субботу издание Politico.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. Срок действия сделки истекает 19 ноября.