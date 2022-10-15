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СНГ 15.10.2022 19:00

Лукашенко заявил об отсутствии проблем в общении с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о тесных партнерских отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого", - заявил белорусский президент в интервью американской телекомпании NBC, фрагмент которого обнародовал в субботу телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко добавил, что в последнее время его отношения с Путиным укрепились. "Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - сказал президент.

Лукашенко также высказал мнение, что на Западе ошибочно оценивают то, в каком состоянии находится президент России. "Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек", - заявил Лукашенко.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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