Британские консерваторы думают, как отправить Трасс в отставку

Члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки с поста премьера их соратницы Лиз Трасс, пишет в субботу Politico.

"Депутаты-консерваторы активно начали изучать механизмы, при помощи которых можно сместить ее с поста премьера", - пишет издание.

Оно отмечает, что технически сделать сейчас это сложно. В частности, действующие правила запрещают депутатам Консервативной партии голосовать по вопросу доверия Трасс в течение первого года ее премьерства. Politico поясняет, что эти правила можно изменить, и потому "единственный вопрос с отстранением Трасс - это то, когда именно оно произойдёт".

Издание пишет со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что в создавшейся ситуации "единственной силой Трасс является то, что нет явного претендента на ее пост".

"Всего за какие-то шесть недель пребывания у власти Лиз Трасс удалось испортить отношения со всеми крыльями ее партии", - пишет издание.

Днём ранее Трасс отправила в отставку своего близкого соратника - министра финансов Квази Квартенга. Его место занял Джереми Хант, который считается представителем более умеренного крыла консерваторов. Наблюдатели считают это признаком ослабления позиций Трасс внутри партии: Хант во время выборов лидера консерваторов поддерживал не ее, а другого кандидата - Риши Сунака.

"Наиболее резкие критики Трасс сейчас считают, что ее отставка нужна не столько из политических соображений, сколько для спасения страны: они смирились с тем, что консерваторы проиграют следующие выборы, но считают, что дальнейшее пребывание Трасс у власти - это угроза для британской экономики", - отмечается в статье.

"Создаётся ощущение, что для неё это - конец. Думаю, она уйдёт уже на следующей неделе", - цитирует Politico неназванного депутата-консерватора, поддерживающего Трасс.