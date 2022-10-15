В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,6%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 538, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 58 случаях. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 8,6%.

Четвертый день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 931 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 165 человек (+ 78 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 442 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 141 тест на коронавирус против 1 тыс. 897 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 286 тыс. 811 тестов на COVID-19.

Р.Керимов