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СНГ 15.10.2022 19:20

ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.

ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч, следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ.

Указ президента от 1 марта 2022 года запрещал вывоз из РФ наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс.

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Тэги: РОССИЯ, БАНК, ВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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