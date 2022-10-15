ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.

ЦБ РФ получил полномочие выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тысяч, следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ.

Указ президента от 1 марта 2022 года запрещал вывоз из РФ наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс.