Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Дальнее зарубежье 15.10.2022 20:00

В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе «Дружба»

Польская компания PERN заявила, что устранила повреждение на нефтепроводе "Дружба", и теперь обе его ветки работают в штатном режиме, сообщает в субботу Associated Press.

В то же время, в компании заявили, что продолжают расследование причины утечки, произошедшей ранее на этой неделе.

Таким образом, как отмечает агентство, поставки российской нефти по "Дружбе" в сторону ФРГ возобновились в нормальном объёме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, НЕФТЬ


Похожие новости


Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией во Вторую мировую, более чем в $1,5 трлн ФРГ нарушила обещание поставлять Польше танки взамен отправленных в Украину - Дуда Франция, Германия и Польша считают события в Украине серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности Шольц в субботу встретится в Берлине с премьером Польши и президентом Литвы для консультаций по Украине Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины Еврокомиссия выделила 9,2 млн евро на газопроводы между Германией и Польшей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az