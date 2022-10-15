В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе «Дружба»

Польская компания PERN заявила, что устранила повреждение на нефтепроводе "Дружба", и теперь обе его ветки работают в штатном режиме, сообщает в субботу Associated Press.
В то же время, в компании заявили, что продолжают расследование причины утечки, произошедшей ранее на этой неделе.
Таким образом, как отмечает агентство, поставки российской нефти по "Дружбе" в сторону ФРГ возобновились в нормальном объёме.
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