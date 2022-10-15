В Казахстане намолотили 21,7 млн тонн зерна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу поздравил аграриев с завершением уборки урожая, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.

"Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития", - говорится в письме Токаева фермерам Казахстана по случаю празднования Дня хлеба, которое публикуется пресс-службой Минсельхоза.

По данным Минсельхоза, урожай зерна в этом году превысил прогнозный уровень. Так, вместо запланированных 19,5 млн тонн зерна в бункерном весе на сегодня намолочено боле 21,7 млн тонн. Пшеницы собрано свыше 16,3 млн тонн при прогнозе 14,1 млн тонн.

Валовый сбор зерновых (включая рис) и зернобобовых культур в Казахстане в 2021 году составил в первоначально оприходованном весе 17 млн 345,9 тыс. тонн, в весе после доработки - 16 млн 375,9 тыс. тонн. В прошлом году сбор зерновых и зернобобовых в Казахстане снизился на 18,2% по сравнению с 2020 годом (20,06 млн тонн). Сокращение было связано с засухой в ряде регионов страны.

День хлеба отмечается в Казахстане 16 октября.