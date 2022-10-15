РФ за три года выделит МАГАТЭ 1,2 млн евро на проект инновационных ядерных реакторов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в 2023-2025гг Россия будет ежегодно вносить до 400 тыс. евро во внебюджетный фонд МАГАТЭ на реализацию международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам.

В соответствии с распоряжением, опубликованном на сайте правительства, координация российского участия в проекте поручена госкорпорации "Росатом".