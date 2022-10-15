В результате взрыва на шахте в Турции погиб 41 человек

Число жертв взрыва в пятницу на угольной шахте в турецкой провинции Бартын достигло 41, сообщает в субботу агентство "Анадолу". Спасены 58 человек. Шестеро отправлены на лечение в Стамбул, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Поисково-спасательные работы завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

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