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Регион 15.10.2022 20:50

В результате взрыва на шахте в Турции погиб 41 человек

Число жертв взрыва в пятницу на угольной шахте в турецкой провинции Бартын достигло 41, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Спасены 58 человек. Шестеро отправлены на лечение в Стамбул, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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