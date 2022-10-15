Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора в субботу обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

«В продолжение состоявшейся в Астане встречи лидеров двух государств министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе (Южного Кавказа - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главы МИД обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов