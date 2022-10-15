Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Дальнее зарубежье 15.10.2022 21:30

Крит пострадал от сильного шторма

В результате мощного шторма, который обрушился на греческий остров Крит, несколько людей пропали без вести, один человек погиб, сообщило в субботу издание Kathimerini.

В ряде районов реки вышли из берегов и затопили дороги. Пожарные сообщают, что девять машин унесло в море в результате шторма, в их поиске принимает участие береговая охрана.

Из-за непогоды закрылся аэропорт "Никос Казандзаикис", который находится в пяти километрах от Ираклиона. В администрации аэропорта сообщили, что пока никто не может сказать, когда полеты возобновятся.

В городе Сития восемь туристов и охранник оказались заблокированы из-за непогоды в археологическом музее.

Жителей сельскохозяйственного плато Лассити Власти попросили не покидать дома до момента, пока шторм не пройдет дальше. В хорошо известном туристам городе Хания на западе острова власти сообщили о затопленных домах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ШТОРМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az