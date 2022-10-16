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Регион 16.10.2022 09:30

Пожар произошел в тюрьме в Тегеране, была слышна стрельба

В иранской тюрьме "Эвин" произошло крупное возгорание, из здания доносились звуки выстрелов, сообщает в субботу Associated Press.

На видео с места события видно, как клубы дыма поднимаются над тюрьмой, слышно стрельбу и сигнал тревоги.

Предполагается, что в тюрьме произошёл бунт. Иранские СМИ сообщают, что порядок в тюрьме был восстановлен, и в данный момент пожарные борются с возгоранием.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, которые вспыхнули Тегеране после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

На этой неделе акции прошли в десятках городах Ирана.

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Тэги: ИРАН, ТЮРЬМА, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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