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СНГ 16.10.2022 10:30

Ракета «Ангара» вывела на орбиту военный спутник

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

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Тэги: РОССИЯ, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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