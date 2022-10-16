Ракета «Ангара» вывела на орбиту военный спутник

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.