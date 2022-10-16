ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу и в ночь на воскресенье позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«15 октября с 15:20 до 18:00 и в ночь на 16 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Еникенд и Юхары Шорджа Басаркечарского района, Гарашен Горусского района, Чинарлы Товузгалинского района, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Джамилли и Моллабайрамлы Кельбаджарского района (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ-Аз), Хюсюлю Лачинского района, а также Коханаби Товузского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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