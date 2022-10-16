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Здравоохранение 16.10.2022 11:40

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 624 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 624 млн 502 тыс. 5, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 567 тыс. 70 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 млн 945 тыс. 785 и 1 млн 65 тыс. 108.

Индия - 44 млн 628 тыс. 828 и 528 тыс. 895.

Франция - 36 млн 378 тыс. 553 и 156 тыс. 856.

Бразилия - 34 млн 746 тыс. 462 и 687 тыс. 144.

Германия - 34 млн 608 тыс. 837 и 151 тыс. 420.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 843. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 253 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 тыс. 375, в Бразилии - 3 тыс. 181, в Германии - 1 тыс. 794.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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