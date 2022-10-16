В России за сутки COVID-19 заболели 12,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с начала августа и составил почти 12,4 тыс. случаев, скончались 94 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 12 354 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 тыс. 384 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 30. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.
За минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 98 умерших.
"Выздоровели за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 304 тыс. 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 тыс. 901 умерший и 20 млн 603 тыс. 845 выздоровевших.
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