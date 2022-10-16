Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Здравоохранение 16.10.2022 12:30

В России за сутки COVID-19 заболели 12,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с начала августа и составил почти 12,4 тыс. случаев, скончались 94 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 12 354 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 55,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 тыс. 384 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 30. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 98 умерших.

"Выздоровели за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 304 тыс. 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 тыс. 901 умерший и 20 млн 603 тыс. 845 выздоровевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В России за сутки COVID-19 заболели 13,4 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели 18,8 тыс. человек В РФ за сутки COVID-19 заболели 20,6 тыс. человек В РФ за сутки COVID-19 заболели 33,2 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек Центр им. Гамалеи выходит на клинические исследования вакцины против вариантов COVID-19 "дельта" и "омикрон"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az