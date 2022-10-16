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Спорт 16.10.2022 13:33

Девин Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе

Американец Девин Хейни одержал победу в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим, защитив титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

Бой состоялся в Мельбурне. Трое судей приняли решение в пользу 23-летнего Хейни с результатом 119-109, 118-110 и 118-110. По итогам поединка американский боксер защитил титулы чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Тэги: СПОРТ, БОКС

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