Пожарные справились с огнем в тюрьме Тегерана

Экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар, вспыхнувший накануне вечером в Тегеране в тюрьме "Эвин", сообщает в воскресенье Associated Press.
При этом, по данным местных СМИ, ни одному из заключенных не удалось сбежать. Поступала информация, что в ходе инцидента пострадали девять человек.
Ранее в Интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых были слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.
AP сообщает, что по словам свидетелей, полиция перекрыла дороги в районе тюрьмы, а также власти блокировали доступ к Интернету в зоне событий. Свидетели также видели полицейских на мотоциклах, пожарные машины и кареты скорой помощи, направлявшиеся к тюрьме.
Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявил, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.
Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.
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