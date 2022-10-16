Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Регион 16.10.2022 14:00

Пожарные справились с огнем в тюрьме Тегерана

Экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар, вспыхнувший накануне вечером в Тегеране в тюрьме "Эвин", сообщает в воскресенье Associated Press.

При этом, по данным местных СМИ, ни одному из заключенных не удалось сбежать. Поступала информация, что в ходе инцидента пострадали девять человек.

Ранее в Интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых были слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

AP сообщает, что по словам свидетелей, полиция перекрыла дороги в районе тюрьмы, а также власти блокировали доступ к Интернету в зоне событий. Свидетели также видели полицейских на мотоциклах, пожарные машины и кареты скорой помощи, направлявшиеся к тюрьме.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявил, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР


Похожие новости


Тегеран заявил о предотвращении силами КСИР захвата США иранского танкера Азербайджанские пограничники ликвидировали наркокурьера на границе с Ираном Израиль виновен в инциденте в Натанзе, Иран не оставит это без ответа - Зариф Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе Азербайджанские поэты считают свой арест в Иране незаконным и благодарят президента Азербайджана за содействие в их освобождении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az