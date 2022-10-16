СКР возбудил дело о гибели 11 военных на полигоне в РФ

Следователи приступили к расследованию гибели и ранений мобилизованных военнослужащих в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщает в воскресенье телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили статьи УК РФ.
"В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. "Ответным огнем двое террористов уничтожены", - говорилось в сообщении.
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