Иран увеличил дальность действия зенитных комплексов «Бавар-373» до 300 км

Иранским специалистам удалось увеличить зону применения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бавар-373", построенных в Иране, до 300 км, сообщает Tasnim со ссылкой на командующего войсками ПВО бригадного генерала Алирезу Сабахифарда.

"Иран провел испытания "Бавар-373" для действий на расстоянии 300 км, сказал командир", - пишет агентство.

По словам генерала, первая произведенная Ираном версия "Бавар-373", имела дальность действия 200 км, однако затем этот ЗРК модернизировался в ответ на уровень угроз стране. "Мы следим за врагами на их базах. Радиус действия наших радаров - тысячи километров", - добавил командующий.

Tasnim напоминает, что "Бавар-373" поступил на вооружение иранских военных в августе 2019 года. ЗРК способен засекать до 100 целей, отслеживать 60 из них и одновременно с тем противодействовать шести. ЗРК оснащают тремя разными типами ракет для ударов по целям на разных высотах.