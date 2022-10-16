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Внешняя политика 16.10.2022 15:37

Байрамов примет участие во внеочередном заседании СМИД ОТГ в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ), участие в котором примет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщили в воскресенье в МИД Турции.

Там отметили, что в Турции высокопоставленные представители государств-членов и наблюдателей ОТГ обсудят приоритетные вопросы повестки дня организации и подготовку к саммиту в Самарканде.

«На встрече, в которой примут участие министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, министры иностранных дел и другие представители высокого уровня государств-членов организации - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, - а также наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана, - будут обсуждены приоритетные вопросы повестки дня ОТГ и подготовка к саммиту организации, который состоится 11 ноября 2022 года в Самарканде», - говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОТГ


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