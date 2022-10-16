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Регион 16.10.2022 15:54

Четыре человека погибли в результате беспорядков и пожара в тюрьме в Тегеране

По меньшей мере четверо заключенных стали жертвами беспорядков и пожара в тюрьме "Эвин" в Тегеране, сообщает "Аль-Арабийя".

По данным местных СМИ, жертвы отравились дымом.

Еще 61 человек получил ранения. 10 пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар в тюрьме. Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявлял, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.

Ранее в интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

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Тэги: ИРАН, ТЮРЬМА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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