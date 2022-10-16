В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 15,1%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 61 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 599, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 53 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 15,1%.

За минувшие сутки скончался один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 932 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 228 человек (+ 63 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 439 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 332 теста на коронавирус против 2 тыс. 141 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 289 тыс. 143 теста на COVID-19.

Р.Керимов