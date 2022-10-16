В Минобороны Беларуси заявили, что в республику из РФ прибудут почти 9 тысяч военных

Около 9 тыс. российских военнослужащих прибудут в Беларусь в рамках развертывания совместной группировки войск, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", - сообщил представитель белорусского военного ведомства в своем твиттере в воскресенье.

Более подробную информацию, по словам Ревенко, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября

Как сообщалось, 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". По словам Лукашенко, договоренность была достигнута в ходе встречи "один на один" с президентом России в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

В Минобороны Беларуси подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", а также, что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах". Основу региональной группировки войск (сил), сообщали в Минобороны, будут составлять Вооруженные Силы Беларуси по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.