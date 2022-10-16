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ТЭК 16.10.2022 18:01

Миллер заявил о потенциале значительного расширения «Турецкого потока»

Потенциал расширения газопровода "Турецкий поток" значителен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на Северных потоках, поэтому это могут быть значительные объемы", - сказал он.

"Вы знаете, нет ничего невозможного. Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" - первоначально он планировался на мощность 63 млрд куб. м. газа. Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", - напомнил Миллер.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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