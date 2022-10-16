Гросси: никто не хочет ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет. "Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

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