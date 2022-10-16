Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Дальнее зарубежье 16.10.2022 19:00

Гросси: никто не хочет ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.

"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МАГАТЭ


Похожие новости


Глава МАГАТЭ после визита в Россию намерен вновь посетить Украину Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград Иран продлил на месяц соглашение с МАГАТЭ о мониторинге ядерных объектов, Москва приветствует это решение - постпред РФ Ульянов МАГАТЭ приступает к выбору кандидата на пост гендиректора, освободившийся после смерти Юкия Амано Путин обсудит с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной программы Лавров в четверг обсудит с главой МАГАТЭ имплементацию всеобъемлющей договоренности между "шестеркой" и Ираном - российский дипломат

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az