Гросси: никто не хочет ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.
"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Байрамов примет участие во внеочередном заседании СМИД ОТГ в Стамбуле
Баку и Тегеран выступили против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе - МИД Ирана
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе
Миллер заявил о потенциале значительного расширения «Турецкого потока»
Ограничение цен на российский газ в Европе повлечет прекращение поставок - Миллер
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 15,1%
Девин Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично