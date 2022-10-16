Участники акций протеста в Кишиневе учредили «Комитет национального спасения»

Участники акций протеста в Кишиневе заявили об учреждении "Комитета национального спасения". Как передает корреспондент "Интерфакса", с предложением по этому поводу выступил лидер партии "Шор", беглый олигарх Илан Шор, который скрывается в Израиле от молдавского правосудия.

"Предлагаю сегодня учредить комитет, который будет наделен властью и полномочиями народа для совершения разных действий. В том числе в случае необходимости - управлением правительством до назначения досрочных выборов. Мы - Комитет национального спасения, который вы сегодня изберете, если посчитаете нужным, - будем действовать во имя интересов народа Республики Молдова. Двери нашего комитета, как протеста, открыты абсолютно для всех партий, для всех людей", - сказал Шор, выступая по скайпу на митинге протеста.

В состав комитате вошли сам Шор, его коллега по партии Марина Таубер, которая находится под домашним арестом, депутат-коммунист Константин Старыш, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, лидер партии PACE ("Строим Европу дома"), скрывающийся в Лондоне от молдавского правосудия, бывший заместитель Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, мэр коммуны Пятра Раду Бушилэ и глава партии "Возрождение" Сергей Мишин.

Протестующие пытались прорваться на площадь Великого Национального собрания, чтобы установить там палаточный городок. Однако полиция преградила доступ на площадь, мотивируя тем, что для бессрочной акции протеста и палаточного городка выделен сквер перед зданием парламента. В ходе попыток прорваться на площади возникли стычки между полицией и протестующими. Один человек был задержан полицейскими за нарушение общественного порядка.

Сторонники партии "Шор" зажгли дымовые шашки в центре Кишинева. Модератор протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил, что "это является формой протеста". Он подчеркнул, что в следующее воскресенье протестующие непременно проведут митинг на центральной площади.

Протесты начались 18 сентября. С тех пор в сквере перед парламентом Молдовы установлен палаточный городок в количестве около 200 двухместных палаток. По воскресеньям проводятся многотысячные митинги. Протестующие выдвинули социальные требования, а также добиваются отставки президента, правительства и роспуска парламента.

Молдавские власти на требования протестующих никак не реагируют. Они заявили, что участники манифестаций получают деньги за свои действия "из украденного Иланом Шором из бюджета миллиарда долларов".

Президент Майя Санду, комментируя протесты, заявила, что ее отставки требуют "воры", которые противятся реформе юстиции.

"Государство будет соблюдать право граждан на протест, но не допустит провокаций. Правоохранительные органы должны в кратчайшие сроки определить источники незаконного финансирования тех, кто платит за участие в протесте. И строго наказывать любые попытки агрессии, провокации или дестабилизации", - заявила Санду.