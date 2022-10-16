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Дальнее зарубежье 16.10.2022 21:39

Истребители c авианосца ВМС США провели учебные полеты к юго-западу от Украины

Истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с американского атомного авианосца USS George Bush провели учебные полеты в небе Румынии, сообщил 6-й оперативный флот США.

Они осуществлялись в рамках натовских учений Neptune Strike, в ходе которых были также задействованы временно размещенные в Румынии канадские истребители CF-18 Hornets.

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, выполняет операции вблизи Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Он сменил авианосец USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала года на фоне ситуации вокруг Украины.

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Тэги: США, РУМЫНИЯ, УЧЕНИЯ


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