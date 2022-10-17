Vodafone и Altice инвестируют 7 млрд евро в строительство широкополосной сети в Германии

Немецкое подразделение Vodafone Group Plc и французская Altice создадут совместное предприятие для расширения сети высокоскоростной оптоволоконной связи в Германии, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
СП будет называться FibreCo, компаниям будет принадлежать в нем по 50%. В течение шести лет компания планирует подключить к сети высокоскоростного интернета до 7 млн домов в Германии. Инвестиции в предприятие составят около 7 млрд евро, около 70% этих инвестиций будут профинансированы за счет нового долга.
Ожидается, что совместное предприятие будет создано в первой половине 2023 года.
Усилия новой компании будут направлены преимущественно на крупные жилищные кооперативы, уже подключенные к тем или иным услугам Vodafone, а также на прокладку сетей в соседние дома.
Котировки акций Vodafone растут на 0,3% на торгах в Лондоне в понедельник. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 11%, до 27,5 млрд фунтов, в то время как британский индекс FTSE 100 потерял за этот период 6,8%.
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