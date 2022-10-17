Внешнеполитическая служба ЕС предложила ужесточить политику в отношении Китая

Внешнеполитическая служба ЕС полагает, что Китай является конкурентом Евросоюза, которому нужно противостоять, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на документ ведомства, подготовленный к заседанию Совета Евросоюза по иностранным делам.

"Китай стал еще более мощным глобальным соперником ЕС, США и других партнеров-единомышленников. Поэтому крайне важно проанализировать, как лучше отвечать на нынешние и ожидаемые вызовы", - цитирует газета выдержки из документа.

"ЕС и страны-члены имели дело с возросшими проявлениями экономического принуждения со стороны Китая, с более жесткой конкуренцией за ключевые технологии, с кибер- и гибридными угрозами и манипуляцией информацией, а также с более напористой политикой в Индо-Тихоокеанском регионе", - утверждают авторы.

В документе названо тревожной тенденцией, которую нельзя игнорировать, развитие отношение Китая с Россией, особенно после начала спецоперации на Украине.

Кроме того, во внешнеполитической службе считают опасной зависимость ЕС от Китая в поставках полупроводников и некоторых видов редкоземельных металлов. В службе выразили беспокойство в связи с тем, что Китай использует международные площадки для систематического продвижения альтернативной точки зрения на мировой порядок.

Согласно документу, ЕС должен теснее работать с США, усилить защиту против гибридных угроз, диверсифицировать источники поставок, уходя от зависимости от Китая, углубить отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, предлагать более весомую альтернативу государствам, взаимодействующим с КНР.

The Financial Times отмечает, что в рекомендациях содержится лишь один пункт об ограниченном сотрудничество с Китаем - в сферах климатических изменений, экологии и здравоохранения. Газета напоминает, что официально Китай считается ЕС стратегическим партнером для реагирования на глобальные и международные вызовы.

Авторы призывают ЕС ужесточить политику в отношении Китая, рассматривать его как всестороннего соперника с ограниченными возможностями для взаимодействия. В службе уверены, что нынешняя политика ЕС в отношении КНР устарела.

В конце прошлой недели высокопоставленный европейский чиновник назвал Россию и Китай главными пунктами повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. "Китай для нас может быть партнером, но это тоже соперник по экономическим и технологическим вопросам", - сказал дипломат.