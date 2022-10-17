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Внешняя политика 17.10.2022 14:15

Эрдоган через 3 дня посетит Азербайджан – посол Турции в Баку

Посол Турции в Баку Джахит Багчы сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября посетит Азербайджан.

«Через три дня самолет нашего президента во второй раз приземлится в освобожденном Карабахе», - сказал Багчы журналистам в понедельник.

Ранее Эрдоган заявлял, что планирует принять участие в открытии аэропорта в Зангилане.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.

Зангиланский международный аэропорт станет вторым аэропортом (первый – в Физули), построенным на освобожденных территориях Азербайджана.

Новому аэропорту в Зангилане присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.

Авиакомпания AZAL 9 сентября совершила свой первый технический полет из Баку в Зангиланский международный аэропорт на лайнере Airbus «A340-500».

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЭРОПОРТ


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