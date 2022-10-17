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Дальнее зарубежье 17.10.2022 15:18

Столкновения происходят в восточной части Иерусалима, есть пострадавшие

Не менее четырех человек пострадали в результате столкновений между палестинцами и сотрудниками израильских спецслужб в квартале Джабер Мукабер в восточном Иерусалиме, сообщает в понедельник The Jerusalem Post со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Ситуация в восточной части Иерусалима осложнилась после того, как на Западном берегу реки Иордан в прошлую пятницу израильтяне начали операцию по выявлению и захвату палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму.

В частности, сотрудники израильских сил безопасности вошли в город Дженин, жертвами столкновений в котором за прошедшие дни стали три палестинца.

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