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Финансы 17.10.2022 14:43

Бакинский филиал Национального банка Пакистана объявил о ликвидации

Бакинский филиал Национального банка Пакистана объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» претензии от кредиторов будут приниматься по адресу: город Баку, Хатаинский район, ул. 8 Ноября, дом 9А.

Ранее сообщалось, что Центробанк Азербайджана 13 октября аннулировал лицензию на банковскую деятельность Бакинского филиала Национального банка Пакистана. Данное решение было принято на основании добровольного обращения филиала пакистанского банка. При этом пакистанский банк отзыв лицензии связал с реализацией коммерческой стратегии по выходу из финансовых рынков в регионе Средняя Азия и Азербайджан.

На 30 сентября 2022 года ликвидные активы банка составляют 6,7 млн манатов, что больше, чем обязательства кредитной организации – 0,5 млн манатов.

Бакинский филиал Нацбанка Пакистана лицензию на деятельность в Азербайджане получил 30 июня 2005 года.

Таким образом лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 25 банков.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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