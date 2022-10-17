Бакинский филиал Национального банка Пакистана объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» претензии от кредиторов будут приниматься по адресу: город Баку, Хатаинский район, ул. 8 Ноября, дом 9А.
Ранее сообщалось, что Центробанк Азербайджана 13 октября аннулировал лицензию на банковскую деятельность Бакинского филиала Национального банка Пакистана. Данное решение было принято на основании добровольного обращения филиала пакистанского банка. При этом пакистанский банк отзыв лицензии связал с реализацией коммерческой стратегии по выходу из финансовых рынков в регионе Средняя Азия и Азербайджан.
На 30 сентября 2022 года ликвидные активы банка составляют 6,7 млн манатов, что больше, чем обязательства кредитной организации – 0,5 млн манатов.
Бакинский филиал Нацбанка Пакистана лицензию на деятельность в Азербайджане получил 30 июня 2005 года.
Таким образом лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 25 банков.
Р.Ахмедов
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции
Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули почти 320 млн манатов, за 9 мес. 2022г – 147 млн манатов
Минобразования Азербайджана направит свыше 4,1 млн манатов на строительство школы в Бардинском районе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 624,6 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Новым шведским премьером стал правоцентрист Ульф Кристерссон
Столкновения происходят в восточной части Иерусалима, есть пострадавшие
Внешнеполитическая служба ЕС предложила ужесточить политику в отношении Китая
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично