Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре составила 560,8 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 123,3%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составила 560,8 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.
По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Минэнерго, в январе-сентябре 2022 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 671,2 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 110,4 тыс. б/с.
Выполнение сделки ОПЕК+ в январе-сентябре 2022 года составило в среднем 123,3%.
|
Месяцы
|
Квота в
рамках
ОПЕК+,
тыс. б/с
|
Добыча,
тыс. б/с
|
Нефть,
тыс. б/с
|
Выполнение
Сделки
ОПЕК+, %
|
Конденсат,
тыс. б/с
|
Январь
|
661
|
700,5
|
580,9
|
113,8
|
119,6
|
Февраль
|
668
|
684,1
|
566,3
|
117,95
|
117,8
|
Март
|
675
|
696,4
|
579,4
|
116,5
|
117
|
Апрель
|
682
|
693,1
|
579,1
|
117,76
|
114
|
Май
|
688
|
679,9
|
571,3
|
120,4
|
108,6
|
Июнь
|
696
|
632,4
|
523,5
|
133
|
108,9
|
Июль
|
706
|
659
|
549,9
|
128,4
|
109,1
|
Август
|
717
|
641
|
554
|
129,4
|
87
|
Сентябрь
|
718
|
654
|
543
|
132,2
|
111
Н.Аббасова
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