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Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

ТЭК 17.10.2022 14:47

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре составила 560,8 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 123,3%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составила 560,8 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Минэнерго, в январе-сентябре 2022 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 671,2 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 110,4 тыс. б/с.

Выполнение сделки ОПЕК+ в январе-сентябре 2022 года составило в среднем 123,3%.

Месяцы

Квота в

рамках

ОПЕК+,

тыс. б/с

Добыча,

тыс. б/с

Нефть,

тыс. б/с

Выполнение

Сделки

ОПЕК+, %

Конденсат,

тыс. б/с

Январь

661

700,5

580,9

113,8

119,6

Февраль

668

684,1

566,3

117,95

117,8

Март

675

696,4

579,4

116,5

117

Апрель

682

693,1

579,1

117,76

114

Май

688

679,9

571,3

120,4

108,6

Июнь

696

632,4

523,5

133

108,9

Июль

706

659

549,9

128,4

109,1

Август

717

641

554

129,4

87

Сентябрь

718

654

543

132,2

111

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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