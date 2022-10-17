Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре составила 560,8 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 123,3%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года в рамках сделки ОПЕК+ составила 560,8 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Минэнерго, в январе-сентябре 2022 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 671,2 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 110,4 тыс. б/с.

Выполнение сделки ОПЕК+ в январе-сентябре 2022 года составило в среднем 123,3%.

Месяцы Квота в рамках ОПЕК+, тыс. б/с Добыча, тыс. б/с Нефть, тыс. б/с Выполнение Сделки ОПЕК+, % Конденсат, тыс. б/с Январь 661 700,5 580,9 113,8 119,6 Февраль 668 684,1 566,3 117,95 117,8 Март 675 696,4 579,4 116,5 117 Апрель 682 693,1 579,1 117,76 114 Май 688 679,9 571,3 120,4 108,6 Июнь 696 632,4 523,5 133 108,9 Июль 706 659 549,9 128,4 109,1 Август 717 641 554 129,4 87 Сентябрь 718 654 543 132,2 111

Н.Аббасова