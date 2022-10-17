Цены на нефть немного замедлили рост, Brent - $92,11 за баррель

Цены на нефть несколько замедлили рост, но остаются в плюсе в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 в понедельник составляет $92,11 за баррель, что на $0,48 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,39 (0,46%), до $86 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

Инвесторы все больше опасаются ухудшения перспектив глобального спроса на фоне усиления макроэкономических проблем, включая рост инфляции и ужесточение финансовых условий, а также военной операции на Украине и ситуации с коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.