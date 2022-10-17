Новым шведским премьером стал правоцентрист Ульф Кристерссон

Шведские парламентарии избрали новым премьером страны лидера правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, сообщает в понедельник Associated Press. Его кандидатуру поддержали 176 депутатов, 173 парламентария проголосовали против. Ожидается, что во вторник он представит состав нового кабинета. На парламентских выборах, которые прошли в Швеции 11 сентября, победу одержал блок правых партий, в который входит и Умеренная коалиционная партия.

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