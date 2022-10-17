Новым шведским премьером стал правоцентрист Ульф Кристерссон

Шведские парламентарии избрали новым премьером страны лидера правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, сообщает в понедельник Associated Press.
Его кандидатуру поддержали 176 депутатов, 173 парламентария проголосовали против.
Ожидается, что во вторник он представит состав нового кабинета.
На парламентских выборах, которые прошли в Швеции 11 сентября, победу одержал блок правых партий, в который входит и Умеренная коалиционная партия.
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции
Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района
Роль экспортных газо- и нефтепроводов из Азербайджана повышается на фоне сокращения поставок в Европу из России - Чавушоглу
ГААД получит 1,2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции дорог в Сабаильском районе Баку
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули почти 320 млн манатов, за 9 мес. 2022г – 147 млн манатов
Минобразования Азербайджана направит свыше 4,1 млн манатов на строительство школы в Бардинском районе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 624,6 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично