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Внешняя политика 17.10.2022 15:21

Алиев сменил послов Азербайджана в ОАЭ, Египте и Алжире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил послов в ОАЭ, Египте и Алжире.

Согласно распоряжению главы государства, Махир Алиев отозван с должности посла Азербайджана в ОАЭ. На его место назначен Эльчин Багиров, который в свою очередь в связи с новым назначением освобожден с должности начальника протокольной Службы президента Азербайджана.

Кроме этого, с должности посла Азербайджана в Египте и Судане, а также постоянного наблюдателя в Лиги Арабских государств отозван Турал Рзаев. Он назначен послом Азербайджана в Алжире.

Новым послом Азербайджана в Египте назначен Эльхан Полухов.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента в понедельник.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ПОСЛЫ, РОТАЦИЯ


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