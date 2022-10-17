Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

Внешняя политика 17.10.2022 15:31

Лейла Абдуллаева назначена послом Азербайджана во Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил послов во Франции и Нидерландах.

Согласно распоряжению главы государства, Рахман Мустафаев отозван с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и в Монако. Его на посту посла Азербайджана во Франции сменит Лейла Абдуллаева (нынешний спикер МИД Азербайджана).

Рахман Мустафаев, в свою очередь, назначен послом в Нидерландах. На этой должности он заменит Фикрета Ахундова (он также занимал должность постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрету химического оружия).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, РОТАЦИЯ


Похожие новости


Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане Алиев назначил новых послов в ряд стран Алиев принял верительные грамоты послов Египта, ОАЭ и Кубы Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Бангладеш, Чили, Филиппин и Камбоджи Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Кыргызстана и Румынии Президент Азербайджана сменил послов в Бельгии, Швейцарии и Латвии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az