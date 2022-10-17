Лейла Абдуллаева назначена послом Азербайджана во Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил послов во Франции и Нидерландах.

Согласно распоряжению главы государства, Рахман Мустафаев отозван с должности посла Азербайджана во Франции, Ватикане и в Монако. Его на посту посла Азербайджана во Франции сменит Лейла Абдуллаева (нынешний спикер МИД Азербайджана).

Рахман Мустафаев, в свою очередь, назначен послом в Нидерландах. На этой должности он заменит Фикрета Ахундова (он также занимал должность постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрету химического оружия).

Р.Ахмедов