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Дальнее зарубежье 17.10.2022 19:26

Значительные сбои в расписаниях движения поездов ожидаются во вторник во Франции из-за забастовки железнодорожников

Намеченная на вторник забастовка работников Национального общества французских железных дорог (SNCF) приведет к серьезным нарушениям в расписаниях движения поездов в стране, предупредил министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

"Будут сильные нарушения, на некоторые линии выйдет лишь половина поездов", - сообщил Бон в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

Он выразил надежду, что высокоскоростные поезда это затронет в меньшей степени, но предложил тем, кто может, перенести поездки, запланированные на вторник.

Грядущие нарушения железнодорожного расписания подтвердили и в SNCF, отметив, что в разных регионах интенсивность забастовки будет разной.

Министр полагает, что забастовочное движение не отразится на движении метро в Парижском регионе, но могут возникнуть перебои и в работе наземного транспорта - ожидается, что на линии выйдет лишь треть автобусов.

Телеканал BFMTV сообщил, что забастовка проводится по призыву Всеобщей конфедерации труда с требованием, в первую очередь, повышения зарплаты. К акции транспортников намерены присоединиться водители грузовиков.

Канал напоминает, что 6 июля руководство SNCF согласилось на повышение в среднем на 3,7% наиболее низких зарплат и на 2,2% - зарплат служащих после забастовочного дня, изрядно нарушившего отъезд французов в летние отпуска.

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