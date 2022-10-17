Роль экспортных газо- и нефтепроводов из Азербайджана повышается на фоне сокращения поставок в Европу из России - Чавушоглу

Следующая, вторая встреча глав МИД и министров транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана состоится в Актау, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Первая встреча в трехстороннем формате министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана состоялась в Баку. Министрами транспорта создана рабочая группа, которая уже работает над проектами. Вторая встреча в таком формате пройдет в Актау", - сказал Чавушоглу в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания в Стамбуле Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Наряду с этим, по его словам, после первой встречи в Ташкенте вторая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта в формате Азербайджан-Турция -Узбекистан пройдет в Турции.

"На первых встречах в подобных форматах принятие каких-либо решений не ожидалось, а вот на вторых встречах мы уже хотим предпринять конкретные шаги, с одной стороны касающиеся транспорта, с другой - по энергетическим коридорам, и подключим к этому и министров энергетики", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что с точки зрения безопасности поставок, особенно из-за сокращения газовых поставок в Европу из России, повысилась роль экспортных газо- и нефтепроводов из Азербайджана.

"Также повысилась значимость Центральной Азии и Срединного транспортного коридора. Меры, которые мы предпримем, внесут серьезный вклад в решение энергетического и продовольственного кризисов", - добавил он.

Н.Аббасова