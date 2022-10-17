Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Натига Агаева главой Исполнительной власти Гейчайского района. Р.Ахмедов

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