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Финансы 17.10.2022 20:28

Основатель Continental Resources хочет выкупить компанию, оценил ее в $27 млрд

Основатель Continental Resources Харольд Хамм выкупит все находящиеся в обращении акции американской нефтегазодобывающей компании через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.

Omega выставила оферту о приобретении акций Continental Resources по цене $74,28 за каждую, что представляет собой премию в 8,9% относительно уровня на закрытие торгов в пятницу ($68,22), сообщается в пресс-релизе нефтегазодобывающей компании.

В целом, исходя из условий соглашения, Continental Resources оценивается примерно в $27 млрд.

Сделку планируется закрыть до конца 2022 года.

В июне этого года американский бизнесмен Хамм и его семья, которые владеют более чем 80% Continental Resources, уже предлагали выкупить не принадлежащие им акции компании по цене $70.

Котировки акций Continental Resources в ходе предварительных торгов в понедельник взлетели на 8,2% - до $73,8. С начала текущего года капитализация компании выросла более чем на 52% (до $24,8 млрд), в то время как индекс S&P 500 снизился почти на 25%.

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