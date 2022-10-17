MasterCard запустила программу для проведения банками операций на рынке криптовалют

Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, запустила программу, позволяющую банкам проводить операции на рынке криптовалют.
Согласно заявлению компании, программа Crypto Source будет служить связующим звеном между банками-партнерами MasterCard и платформой для торговли криптовалютами Paxos Trust Co.
При этом MasterCard возьмет на себя урегулирование всех вопросов в сфере безопасности и соответствия законодательству в процессе транзакций с определенными криптовалютами - проблема, из-за которой американские банки избегают операций, связанных с покупкой, продажей и хранением цифровых активов.
"На рынке много клиентов, которые действительно заинтересованы в криптовалютах, но они чувствовали бы себя намного увереннее, если бы услуги в сфере операций с криптовалютой предлагались надежными финансовыми институтами", - заявил главный цифровой директор MasterCard Йорн Ламберт.
Котировки акций MasterCard растут на 1,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник.
Курс биткойна, наиболее популярной криптовалюты, повышается на 0,98%, до $19542 за биткойн.
Байрамов призвал к дальнейшему усилению взаимодействия стран ОТГ
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции
Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района
Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам
В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули почти 320 млн манатов, за 9 мес. 2022г – 147 млн манатов
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
В Госдепе не увязывают пересмотр отношений с Эр-Риядом с решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу
Четыре человека погибли, еще шесть пропали без вести после падения самолета в Ейске
Renault увеличил долю гибридов и электромобилей в 2022г до 40% от общих продаж в Европе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично