Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

Регион 17.10.2022 19:55

Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге принял решение о введении дополнительных санкций против виновных в серьезных нарушениях прав человека в Иране.

"Сегодня совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица в список субъектов, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций в отношении состояния прав человека в Иране. Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе сообщается, что принятые ограничительные меры распространяются на тех, кто несет ответственность за смерть Амини: полицию нравов Ирана и двух ее ключевых фигур - Мохаммада Ростами и Хадж Ахмада Мирзаи. Кроме того, санкции затрагивают Силы правопорядка Ирана, а также ряд их местных руководителей "за роль в жестоком подавлении протестов".

В список внесен министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур в связи с его ответственностью за отключение интернета.

Введенные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, объясняют в Брюсселе. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Режим санкций в отношении прав человека в Иране также предусматривает запрет на экспорт в эту страну оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Санкционный список теперь включает в общей сложности 97 физических лиц и восемь юридических лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Кулеба призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление РФ дронов В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране Боррель признал, что теряет веру в быстрое заключение соглашения по возобновлению СВПД Боррель надеется, что встреча по СВПД в Вене состоится на этой неделе ЕС предложил ослабить санкционное давление на Иран для восстановления СВПД В Иране заявили о готовности принять предложения ЕС по СВПД при условии определенных гарантий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az